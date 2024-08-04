Сметанникова Марья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанникова Марья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанников Дмитрий Кузьмин

Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Сметанников Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Сметанников Дмитрий Кузьмин

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители завода крестьянин Димитрий Кузьмин Сметанников и Марья Матвеева. Восприемники того же завода крестьянин Петр Матвеев Соколов и женка Настасья Кузьмина Клявина.
Смерть
Неизвестно

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