Востряков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостряков Василий

Востряков Василий

avatar

Место рождения

Слобода, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востряков Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Слобода, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострякова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Слобода, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востряков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вострякова Екатерина

Слобода, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close