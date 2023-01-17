Востряков Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востряков Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострякова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востряков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Вострякова Екатерина
Смерть
Неизвестно