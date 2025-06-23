Билинский Александр Базалиевич 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Билинский Александр Базалиевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 1836, Савинцы, Хмельницька область

умер Неизвестно

Мать
Билинская (Пюр) АполонияНеизвестно г.р.
Отец
Билинский БазалийОколо 1786 г.р.
Супруги
Билинская (Вишневская) Мария Людвиковна1858 г.р.
Дети
Билинский Иосиф Александрович1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Билинский Базалий

Мать: Билинская (Пюр) Аполония

Савинцы, Хмельницька область

Бракосочетание
10.02.1874 ст.

Жена: Билинская (Вишневская) Мария Людвиковна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Билинский Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Билинская (Вишневская) Мария Людвиковна

Савинцы, Хмельницька область

Смерть
Неизвестно

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