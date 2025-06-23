Билинский Александр Базалиевич
мужской, родился 1836, Савинцы, Хмельницька область
умер Неизвестно
МатьБилинская (Пюр) АполонияНеизвестно г.р.
ОтецБилинский БазалийОколо 1786 г.р.
Супруги
Дети
Билинский Иосиф Александрович1886 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Билинский Базалий
Мать: Билинская (Пюр) Аполония
Савинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
10.02.1874 ст.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Билинский Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Билинская (Вишневская) Мария Людвиковна
Савинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно