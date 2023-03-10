Коврижных Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Елена Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Коврижных Ксенофонт

Отец ребёнка: Коврижных Осип

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Коврижных Федот

Отец ребёнка: Коврижных Осип

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Коврижных Дмитрий

Отец ребёнка: Коврижных Осип

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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