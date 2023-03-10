Коврижных Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Коврижных Ксенофонт
Отец ребёнка: Коврижных Осип
Рождение ребёнка
1821
Сын: Коврижных Федот
Отец ребёнка: Коврижных Осип
Рождение ребёнка
1825
Сын: Коврижных Дмитрий
Отец ребёнка: Коврижных Осип
Смерть
Неизвестно