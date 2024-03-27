Минатулин Хасян
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Минятуллов Сибгатулла
Мать: Айнижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.08.1941
Смерть
?.02.1944