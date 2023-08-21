Завалишин Яков Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалишин Яков Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бычкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Февронья Петровна

Носит отчество Своего дяди Степана Петровича Долгого. Он вызволял Марию с матерью из ссылки в Архангельскую область. Отец Марии Завалишин Яков Гавриилович считался врагом народа. Необходимо было сдела... Показать все
Рождение ребёнка
1930

Сын: Долгий Николай Степанович

Мать ребёнка: Февронья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Петровна

Смерть
Неизвестно
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