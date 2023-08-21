Завалишин Яков Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бычкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Февронья Петровна
Носит отчество Своего дяди Степана Петровича Долгого. Он вызволял Марию с матерью из ссылки в Архангельскую область. Отец Марии Завалишин Яков Гавриилович считался врагом народа. Необходимо было сдела... Показать все
Рождение ребёнка
1930
Сын: Долгий Николай Степанович
Мать ребёнка: Февронья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Петровна
Смерть
Неизвестно