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Булатов Роман Ионов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Булатов Иона Романов

Мать: Булатова Ирина Трофимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Агафья Романова

Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Марфа Романова

Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Феодосия Романова

Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Акилина Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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