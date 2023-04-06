Булатов Роман Ионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Булатов Иона Романов
Мать: Булатова Ирина Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Агафья Романова
Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Марфа Романова
Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Феодосия Романова
Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Булатова Акилина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Акилина Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816