Трохина (Баранова) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1995
Отец: Баранов Андрей Петрович
Бракосочетание
14.04.2018
Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.2018
Дочь: Трохина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Трохин Владимир Валерьевич
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область