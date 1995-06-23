Трохина (Баранова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохина (Баранова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

23.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1995

Отец: Баранов Андрей Петрович

Мать: Баранова Елена Викторовна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
14.04.2018

Муж: Трохин Владимир Валерьевич

Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.2018

Дочь: Трохина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Трохин Владимир Валерьевич

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
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