Петроченкова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Петроченков Николай Павлович
Отец ребёнка: Петроченков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Петроченков Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно