Петроченкова Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченкова Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Петроченков Николай Павлович

Отец ребёнка: Петроченков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Петроченков Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петроченков Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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