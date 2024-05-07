Кузьменко Власий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Ришенко Варвара Никифоровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кузьменко Филипп Власович
Мать ребёнка: Ришенко Варвара Никифоровна
Смерть
Неизвестно