Кузьменко Власий Прокопьевич 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьменко Власий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ришенко Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузьменко Петр Власович

Мать ребёнка: Ришенко Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кузьменко Филипп Власович

Мать ребёнка: Ришенко Варвара Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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