Бурховецкая Алла Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1940
Дата смерти19.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1940
Рождение ребёнка
10.12.1964
Дочь: Костылева Маргарита Олеговна
Отец ребёнка: Костылёв Олег Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылёв Олег Владимирович
Смерть
19.01.2004