Бурховецкая Алла Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурховецкая Алла Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1940

Дата смерти

19.01.2004

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1940

Отец: Бурховецкий Герасим Павлович

Мать: Скулкова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
10.12.1964

Дочь: Костылева Маргарита Олеговна

Отец ребёнка: Костылёв Олег Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылёв Олег Владимирович

Смерть
19.01.2004
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