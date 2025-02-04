Колосов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смерти17.01.1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: Колосов Тимофей Петрович
Мать: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
20.06.1953
Дочь: Куклина (Колосова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1957
Дочь: (Колосова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна
Россия
Смерть
17.01.1994