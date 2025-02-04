Колосов Иван Тимофеевич Около 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колосов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

17.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Колосов Тимофей Петрович

Мать: Татьяна Михайлова

Рождение ребёнка
20.06.1953

Дочь: Куклина (Колосова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1957

Дочь: (Колосова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Колосова (Григорьева) Зинаида Васильевна

Россия
Смерть
17.01.1994

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