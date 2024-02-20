Тхостова (Жантиева) Дзахи Иналовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тхостов Цомак
Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тхостов Каншау
Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тхостов Хамурза
Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тхостов Хан-Гирей
Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно