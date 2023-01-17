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Козлов Павел Андрианович

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Место рождения

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Козлов Андриан Зиновьевич

Мать: Ульяна Николаевна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.04.1903

Жена: Козлова Пелагея Филипповна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Супруг(-а): Павел Андрианович Козлов
Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Козлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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