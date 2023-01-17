Козлов Павел Андрианович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Козлов Андриан Зиновьевич
Мать: Ульяна Николаевна
Бракосочетание
20.04.1903
Супруг(-а): Павел Андрианович Козлов
Рождение ребёнка
24.05.1905
Сын: Козлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно