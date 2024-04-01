Жесткова (Жесткова) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Жесткова) Мария Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.01.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Жестков Семен Андреев

Отец ребёнка: Жестков Андрей Прокопиев

Рождение ребёнка
1860

Сын: Жестков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Жестков Андрей Прокопиев

Смерть
03.01.1880

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