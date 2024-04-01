Жесткова (Жесткова) Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти03.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Жестков Андрей Прокопиев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Жестков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Жестков Андрей Прокопиев
Смерть
03.01.1880