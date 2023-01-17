Куранова Павла Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1898 ст.
Дата смерти20.11.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.05.1898 ст.
Отец: Куранов Иван Петрович
Восприемники: казаки Василий Петрович Куранов и девица Екатерина Петровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 38 номер 60
Смерть
20.11.1899 ст.
У казака Ивана Петровича Куранова умер сын(!!!) Павел от коклюша в возрасте 1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-31 файл 31 номер 104