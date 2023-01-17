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Куранова Павла Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.05.1898 ст.

Дата смерти

20.11.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1898 ст.

Отец: Куранов Иван Петрович

Мать: Куранова Зиновия Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Василий Петрович Куранов и девица Екатерина Петровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 38 номер 60
Смерть
20.11.1899 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
У казака Ивана Петровича Куранова умер сын(!!!) Павел от коклюша в возрасте 1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-31 файл 31 номер 104
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