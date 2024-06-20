Калмыкова Людмила 19.07.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыкова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
30.03.1994

Сын: Калмыков Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Калмыков Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
24.09.2001

Дочь: Калмыкова Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Калмыков Валерий Владимирович

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