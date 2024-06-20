Калмыкова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1994
Сын: Калмыков Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Калмыков Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
24.09.2001
Дочь: Калмыкова Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Калмыков Валерий Владимирович