Исупов Игнатий (Игнашка) Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Исупов Андрей (Ондрюшка) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Исупов Сидор (Сидорко) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629