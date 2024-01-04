Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Каминский Сергей Петрович
Каминский Сергей Петрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1959
Пол
Мужской
Отец
Каминский Петр Гаврилович
1933 г.р.
Мать
Каминская (Плутахина) Валентина Семеновна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1959
Отец:
Каминский Петр Гаврилович
Мать:
Каминская Валентина Семеновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия