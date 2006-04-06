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Качалин Артем Валерьевич
Качалин Артем Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Качалин Валерий Геннадьевич
1983 г.р.
Мать
Качалина (Иванова) Екатерина Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2006
Отец:
Качалин Валерий Геннадьевич
Мать:
Качалина Екатерина Сергеевна
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