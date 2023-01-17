Авдотья Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Самсон Миронов
Отец ребёнка: Мирон Никитин
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Мирон Никитин
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Мирон Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Никитин
Смерть
Неизвестно