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Авдотья Фёдорова

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Самсон Миронов

Отец ребёнка: Мирон Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Лаптев Василий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Мирон Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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