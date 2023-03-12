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Берло Владимир Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Берло Данило Иванович

Мать: Анастасия

ГУК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

ГУК: 2-й брак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Берло Ульяна

От которого брака - ?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Берло Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Иван Владимирович

Мать ребёнка: Берло Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Пантелеймон Владимирович

Мать ребёнка: Берло Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берло Ульяна

ГУК: 1-й брак супруга
Смерть
1782
МРМ: до 1784 ГУК:
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