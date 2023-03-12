Берло Владимир Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1782
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Берло Данило Иванович
Мать: Анастасия
ГУК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
ГУК: 2-й брак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Берло Ульяна
От которого брака - ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Берло Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Берло Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Пантелеймон Владимирович
Мать ребёнка: Берло Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берло Ульяна
ГУК: 1-й брак супруга
Смерть
1782
МРМ: до 1784 ГУК: