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Рогалева Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалев Михаил Алексеевеч

Рождение ребёнка
1886

Сын: Рогалев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Рогалева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рогалева Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч

Рождение ребёнка
21.10.1903

Дочь: Рогалева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч

родилась в деревне Строево
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рогалев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч

Рождение ребёнка
1988

Сын: Рогалев Евграф Михайлович

Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч

Смерть
Неизвестно

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