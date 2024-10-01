Рогалева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рогалев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Рогалева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рогалева Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч
Рождение ребёнка
21.10.1903
Дочь: Рогалева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч
родилась в деревне Строево
Рождение ребёнка
1907
Сын: Рогалев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч
Рождение ребёнка
1988
Сын: Рогалев Евграф Михайлович
Отец ребёнка: Рогалев Михаил Алексеевеч
Смерть
Неизвестно