(Терёшина) Анна Степановна
Место рожденияд. Дракино Московской обл.
Дата рождения25.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1927
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
07.03.1938
Сын: Сергеев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович
д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стиценко Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович
г. Протвино Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно