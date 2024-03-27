(Терёшина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терёшина) Анна Степановна

Место рождения

д. Дракино Московской обл.

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дракино Московской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1927

Сын: Терёшин Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
07.03.1938

Сын: Сергеев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович

д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стиценко Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович

г. Протвино Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Максимович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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