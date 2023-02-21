(Семакин) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакин) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1815

Дата смерти

24.02.1816

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1815

Отец: Семакин Яков

Мать: Семакина Елена

Смерть
24.02.1816
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