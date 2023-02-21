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(Семакин) Ксения
(Семакин) Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.1815
Дата смерти
24.02.1816
Пол
Женский
Отец
Семакин Яков
Мать
Семакина (Трефилова) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1815
Отец:
Семакин Яков
Мать:
Семакина Елена
Смерть
24.02.1816
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