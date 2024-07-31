Шпилева Аксинья Клименова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шпилев Григорий
Отец ребёнка: Шпилев Егор
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шпилев Василий
Отец ребёнка: Шпилев Егор
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шпилев Алексей
Отец ребёнка: Шпилев Егор
Смерть
Неизвестно