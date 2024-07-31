Шпилева Аксинья Клименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Аксинья Клименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шпилев Григорий

Отец ребёнка: Шпилев Егор

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шпилев Василий

Отец ребёнка: Шпилев Егор

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шпилев Алексей

Отец ребёнка: Шпилев Егор

Смерть
Неизвестно

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