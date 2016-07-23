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Назир
Назир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
23.07.2016
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Ришат
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ришат
Мать ребёнка:
Хания
Смерть
23.07.2016
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