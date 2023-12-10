Смородин Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 или 1885
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Упоминание
1907
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
1907г. Д-156, оп.1, д.2778, 0132 МК Пророко-Даниловская (Православная) По жениху: Тюкалинского уезда, Новокарасукской волости и села крестьянин Тимофей Васильевич Смородин и Дмитрий Филиппович Столбо... Показать все
Место жительства
До 1907
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
После 1907