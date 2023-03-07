Лубнин Федор (Фетка) Микулин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Федор (Фетка) Микулин

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Место рождения

поч. над Дубовицей речкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1653 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Лубнин Микулка (Манулка) Яковлев

Мать: не указана

поч. над Дубовицей речкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Дубовицей речкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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