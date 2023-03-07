Лубнин Федор (Фетка) Микулин
Место рожденияпоч. над Дубовицей речкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Лубнин Микулка (Манулка) Яковлев
Мать: не указана
поч. над Дубовицей речкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Дубовицей речкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678