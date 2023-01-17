Зотов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1882
Дата смерти04.04.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1925
Одесса
Место жительства
По 1924
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1926 по 1930
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1930 по 1932
Смерть
04.04.1932