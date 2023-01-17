Зотов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Василий Сергеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

12.09.1882

Дата смерти

04.04.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1924 по 1925
Одесса
Место жительства
По 1924
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1926 по 1930
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1930 по 1932
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
04.04.1932
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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