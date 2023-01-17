Сапелкина Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1895
Дочь: Косухина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1903
Дочь: Проваторова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапелкина Дина Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапелкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапелкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапелкина Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапелкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапелкина Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно