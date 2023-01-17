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Сапелкина Мария Павловна

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Место рождения

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Павел

Мать: не указана

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.12.1895

Дочь: Косухина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1903

Дочь: Проваторова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапелкина Дина Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапелкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапелкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапелкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапелкина Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапелкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапелкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапелкина Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сапелкин Иван Федорович

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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