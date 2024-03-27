Гриф (Давидсон) Сарра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кузнецова Рахиль
Отец ребёнка: Гриф Соломон
Рождение ребёнка
19.12.1899
Отец ребёнка: Гриф Соломон
г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Гриф Соломон
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ривекка Соломоновна
Отец ребёнка: Гриф Соломон
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тригубов Фрида Соломоновна
Отец ребёнка: Гриф Соломон
Siberia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриф Соломон
Смерть
Неизвестно