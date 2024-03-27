Гриф (Давидсон) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф (Давидсон) Сарра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кузнецова Рахиль

Отец ребёнка: Гриф Соломон

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Гриф Яков Соломонович

Отец ребёнка: Гриф Соломон

г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гриф Израиль Соломонович

Отец ребёнка: Гриф Соломон

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ривекка Соломоновна

Отец ребёнка: Гриф Соломон

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тригубов Фрида Соломоновна

Отец ребёнка: Гриф Соломон

Siberia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Соломон

Смерть
Неизвестно
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