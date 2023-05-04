Степанова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
23.09.2013
Дочь: Степанова Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.2015
Дочь: Степанов Илья Валерьевич
Отец ребёнка: не указан