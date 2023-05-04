Степанова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984

Отец: Яковлев Василий Анатольевич

Мать: Яковлева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
23.09.2013

Дочь: Степанова Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.2015

Дочь: Степанов Илья Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

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