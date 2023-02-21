Кузнецова (Пастушина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Пастушина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастушин Владимир

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
02.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай

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