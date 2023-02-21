Кузнецова (Пастушина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пастушин Владимир
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
02.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Николай