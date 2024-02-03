Матвеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева Надежда Михайловна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Матвеева Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Матвеева Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
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