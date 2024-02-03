Матвеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Матвеева Надежда Михайловна
Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Матвеева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матвеева Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно