Бизин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизин Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1910

Дата смерти

18.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1910

Отец: Бизин Павел Васильевич

Мать: Павлова Анна

Рождение ребёнка
13.07.1935

Дочь: Бизина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Бизина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
26.09.1940

Дочь: Бузланова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Бизина Татьяна Павловна

Смерть
18.07.1972
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