Бизин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1910
Дата смерти18.07.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1910
Отец: Бизин Павел Васильевич
Мать: Павлова Анна
Рождение ребёнка
13.07.1935
Дочь: Бизина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Бизина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
26.09.1940
Дочь: Бузланова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Бизина Татьяна Павловна
Смерть
18.07.1972