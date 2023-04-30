Король-Оника Алиса Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороль-Оника Алиса Игоревна

Король-Оника Алиса Игоревна

Место рождения

Республика Крым, г. Симферополь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оника Игорь Пантелеймонович

Мать: Король Мирослава

Республика Крым, г. Симферополь
Рождение ребёнка
28.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Иванович

п-ов Крым, г. Симферополь
Рождение ребёнка
1991

Сын: Король-Оника Артур Витальевич

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Иванович

Республика Крым, г. Симферополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close