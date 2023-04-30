Король-Оника Алиса Игоревна
Место рожденияРеспублика Крым, г. Симферополь
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оника Игорь Пантелеймонович
Мать: Король Мирослава
Республика Крым, г. Симферополь
Рождение ребёнка
28.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Иванович
п-ов Крым, г. Симферополь
Рождение ребёнка
1991
Сын: Король-Оника Артур Витальевич
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Иванович
Республика Крым, г. Симферополь