Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.06.1884

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1884

Отец: Ивахин Андрей Калинникович

Мать: Ивахина Мария Савельевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мелодьева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Парсов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Резлер Вера Михайловна

Отец ребёнка: Парсов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Парсов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Парсов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парсов Михаил Михайлович

Смерть
1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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