Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1884
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1884
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мелодьева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Парсов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Резлер Вера Михайловна
Отец ребёнка: Парсов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Парсов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Парсов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область