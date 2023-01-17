Резепина (Колмогорцева) Афимья Егоровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1843
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Розепин Потап Андреевич
Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1869
Отец ребёнка: Розепин Потап Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Розепин Потап Андреевич
Смерть
1930