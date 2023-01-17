Резепина (Колмогорцева) Афимья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резепина (Колмогорцева) Афимья Егоровна

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Место рождения

Касарги, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.09.1843

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Касарги, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Резепин Роман Потапович

Отец ребёнка: Розепин Потап Андреевич

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1869

Сын: Резепин Иван Потапович

Отец ребёнка: Розепин Потап Андреевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Резепин Иван Потапович

Отец ребёнка: Розепин Потап Андреевич

Смерть
1930
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