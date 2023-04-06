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Максакова Гликерия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1873

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Максаков Харитон Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1878

Сын: Максаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1880

Сын: Максаков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1884

Дочь: Гарбунова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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