Максакова Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1873
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич
Рождение ребёнка
25.09.1875
Сын: Максаков Харитон Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич
Рождение ребёнка
24.07.1878
Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич
Рождение ребёнка
19.10.1880
Сын: Максаков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич
Рождение ребёнка
01.08.1884
Дочь: Гарбунова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максаков Иван Ильич
Смерть
Неизвестно