Меденикова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1983
Сын: Медеников Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Медеников Сергей Викторович
Рождение ребёнка
10.07.1992
Дочь: Меденикова Виктория Сергей
Отец ребёнка: Медеников Сергей Викторович