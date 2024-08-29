Меденикова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меденикова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медеников Сергей Викторович

Рождение ребёнка
01.12.1983

Сын: Медеников Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Медеников Сергей Викторович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1992

Дочь: Меденикова Виктория Сергей

Отец ребёнка: Медеников Сергей Викторович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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