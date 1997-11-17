Копкин Матвей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2023
Дочь: Копкина Алиса Матвеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности