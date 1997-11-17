Копкин Матвей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копкин Матвей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.2016

Сын: Лезин Ярослав Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.2023

Дочь: Копкина Алиса Матвеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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