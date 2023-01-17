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Долматова Татьяна Георгиевна
Долматова Татьяна Георгиевна
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Место рождения
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
Дата рождения
25.01.1952
Пол
Женский
Отец
Долматов Георгий Фёдорович
1926 г.р.
Мать
Толстолуцкая Татьяна (Надежда) Ивановна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952
Отец:
Долматов Георгий Фёдорович
Мать:
Толстолуцкая Татьяна (Надежда) Ивановна
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
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