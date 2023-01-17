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Долматова Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

25.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952

Отец: Долматов Георгий Фёдорович

Мать: Толстолуцкая Татьяна (Надежда) Ивановна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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