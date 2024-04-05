Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Около 1884 г.р.
1890 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1897 г.р.
Около 1899 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Stecewicz ?

Мать: Stecewicz ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ostrowski Walenty

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ostrowski Franciszek

Отец ребёнка: Ostrowski Walenty

Wysokie Maz
Рождение ребёнка
29.03.1890

Сын: Ostrowski Jan

Отец ребёнка: Ostrowski Walenty

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ostrowski Kazimierz

Отец ребёнка: Ostrowski Walenty

Wysokie Maz
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ostrowski Stanisław

Отец ребёнка: Ostrowski Walenty

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Ostrowska) Janina

Отец ребёнка: Ostrowski Walenty

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Ostrowski Lucjan

Отец ребёнка: Ostrowski Walenty

Смерть
1926

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