Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Stecewicz ?
Мать: Stecewicz ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ostrowski Walenty
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Ostrowski Franciszek
Отец ребёнка: Ostrowski Walenty
Wysokie Maz
Рождение ребёнка
29.03.1890
Сын: Ostrowski Jan
Отец ребёнка: Ostrowski Walenty
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Ostrowski Kazimierz
Отец ребёнка: Ostrowski Walenty
Wysokie Maz
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ostrowski Stanisław
Отец ребёнка: Ostrowski Walenty
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Ostrowska) Janina
Отец ребёнка: Ostrowski Walenty
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Ostrowski Lucjan
Отец ребёнка: Ostrowski Walenty
Смерть
1926