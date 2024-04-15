Горбунова Маланья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Маланья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Горбунов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Горбунов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Федор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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