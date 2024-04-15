Горбунова Маланья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Горбунов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горбунов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Горбунов Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно