Турукин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Турукин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1874
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Турукина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Турукина (Содовина) Елена Кузьминична
Рождение ребёнка
19.10.1889
Мать ребёнка: Турукина (Содовина) Елена Кузьминична
Смерть
Неизвестно