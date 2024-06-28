Турукин Иван Александрович 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Турукин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Турукин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1874

Жена: Турукина (Содовина) Елена Кузьминична

Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Турукина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Турукина (Содовина) Елена Кузьминична

Рождение ребёнка
19.10.1889

Сын: Турукин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Турукина (Содовина) Елена Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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