Bailey Harry Reed — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey Harry Reed

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1892

Дата смерти

04.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892

Отец: Bailey Ellsworth

Мать: Harsch (Harsch) Emma Josephine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bailey Irene Olive

Мать ребёнка: Lature Siam

Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Bailey Mardelle Marie

Мать ребёнка: Lature Siam

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Bailey Florence F.

Мать ребёнка: Lature Siam

Смерть
04.06.1971

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