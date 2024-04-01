Bailey Harry Reed
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1892
Дата смерти04.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892
Отец: Bailey Ellsworth
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bailey Irene Olive
Мать ребёнка: Lature Siam
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Bailey Mardelle Marie
Мать ребёнка: Lature Siam
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Bailey Florence F.
Мать ребёнка: Lature Siam
Смерть
04.06.1971