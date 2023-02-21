Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Терентьев Сафоний

Отец ребёнка: Терентьев Аким

Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Терентьев Илья

Отец ребёнка: Терентьев Аким

Смоленская губерния, Рославль/Рябцево
Рождение ребёнка
?.03.1898

Сын: Терентьев Евгений

Отец ребёнка: Терентьев Аким

Смоленская обл., Рославльский р-н, с. Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моспан Галина

Отец ребёнка: Терентьев Аким

Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Степан

Отец ребёнка: Терентьев Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Терентьев Аким

Смерть
Неизвестно
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