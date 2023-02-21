Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Терентьев Сафоний
Отец ребёнка: Терентьев Аким
Рождение ребёнка
02.08.1894
Сын: Терентьев Илья
Отец ребёнка: Терентьев Аким
Смоленская губерния, Рославль/Рябцево
Рождение ребёнка
?.03.1898
Сын: Терентьев Евгений
Отец ребёнка: Терентьев Аким
Смоленская обл., Рославльский р-н, с. Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моспан Галина
Отец ребёнка: Терентьев Аким
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Степан
Отец ребёнка: Терентьев Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Терентьев Аким
Смерть
Неизвестно