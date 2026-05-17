Княгиня Голицына (Говорова) ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА
женский, родилась 06.01.1891
умерла 18.10.1924
Супруги
Князь Голицын ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ20.06.1879 г.р.
Дети
Голицын АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ27.01.1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.03.1907
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Голицын АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Голицын ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Смерть
18.10.1924