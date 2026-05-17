Княгиня Голицына (Говорова) ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА 06.01.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгиня Голицына (Говорова) ТАТЬЯНА СЕМЁНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 06.01.1891

умерла 18.10.1924

Супруги
Князь Голицын ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ20.06.1879 г.р.
Дети
Голицын АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ27.01.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.03.1907

Муж: Князь Голицын ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Голицын АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Голицын ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
18.10.1924

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