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Плесовских Егор Петрович

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Место рождения

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Плесовских Петр Яковлевич

Мать: Плесовских Евдокия Иосифовна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Смерть
Неизвестно
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